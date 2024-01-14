رئيس الوزراء: أرباح شركة العاصمة الإدارية تجاوزت 20 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن العاصمة الإدارية الجديدة لها شركة قطاع خاص وهي شركة العاصمة الإدارية، والإنفاق على المشروع لم يكن من الدولة ولكن تم تنفيذها من خلال فكرة شركات التطوير العقاري العملاقة، وهذه الشركة أرباحها تجاوزت الـ20 مليار جنيه ما يؤكد نجاح المشروع.

وأضاف مدبولي خلال كلمته باحتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن أي مدينة جديدة كانت تستغرق 20 عاما حتى تصبح متكاملة ويعيش بها المواطنون، موضحًا أن العاصمة الإدارية الجديدة لن تستغرق أكثر من 3 سنوات لـ4 سنوات على الأكثر لكي تكون مدينة مليئة بالحياة.