رئيس مدينة دمياط : شن حملات مكبرة لضبط الأسواق في قطاع الشمال

أكد المهندس محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط \ شن تفتيش مكبرة لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية بقطاع شمال مدينة دمياط تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، وبمتابعة عصمت الأطروش نائب مجلس المدينة لقطاع شمال ، حيث تتابع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بحضور دينا عبد الحكيم هيئة سلامة الغذاء ومجدي المغلاوي مفتش التموين بمديرية تموين دمياط وفاطمة عجمي مدير إدارة شئون البيئة بمجلس المدينة والدكتورة دينا العيسوي مديرية الطب البيطري وحسين مسعد مديرية الصحة ووليد حراز حماية المستهلك اليوم جولة تفتيشية كبري تم خلالها التحقق من مدي صحة وسلامة المواد الغذائية والإستهلاكية وجودة أماكن تخزينها.

كما تهدف هذه الجولات إلى تعزيز ثقة المواطن بالمواد الغذائية المتواجدة في الأسواق وضمان إلتزام التجار بالمعايير الصحية المعتمدة في تخزين وعرض المنتجات والبضائع وطرق التخلص من المواد منتهية الصلاحية والتأكد من ضبط أسعار السلع ورخص المحلات حيث يأتي ذلك في إطار الجهد المستمر للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن تحرير ١٠٦ محضر جنح صحية و ضبط أغذية وزيوت طعام مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال حملات نفذتها الصحة على الأسواق و المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق و المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية والحفاظ على صحة المواطنين، واصلت مديرية الصحة حملاتها بمراكز ومدن المحافظة تم خلالها المرور ٨٢ منشأة غذائية.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ١٠٦ محضر جنح صحية بعد رصد مخالفات تتعلق بالعمل بدون ترخيص و جنح صحية و مخالفات تمثل خطر داهم على الصحة العامة بعدد ٣ منشآت ، ، علاوة على إعدام ٢٠٦ كجم أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي و إعدام ٢٩ لتر مشروبات وزيت طعام لتغيير خواصه ، كما تم ضبط ١٢٠٠ لتر زيت مجهول المصدر و ٥٠ كجم سجق غير صالح للاستهلاك الآدمي.