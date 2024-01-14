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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: الدولة ربطت العاصمة الإدارية بجميع المدن بشبكة طرق عملاقة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة عملت على ربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة وباقي مدن الجمهورية، من خلال شبكة متطورة جدًا من وسائل النقل الحديثة.

وأضاف "مدبولي" خلال احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز": "نتحدث عن قطار كهربائي فائق السرعة، والقطار الكهربائي الحفيف والمونوريل وأتوبيسات الكهرباء، بالإضافة إلى شبكة طرق عملاقة تربط العاصمة الإدارية بكل مصر.

"وتابع: "الحي الحكومي الجديد أصبح يضم 50 ألف موظف مصري كل يوم موجودين في هذا الحي يتحركون بمنتهى السهولة وعدد كبير منهم بدأ يسكن داخل العاصمة أو في المدن القريبة منها"، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في خطوة نقل السكان إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

واستكمل: "انتهينا من تسكين الحي السكني الأول لإسكان الموظفين في العاصمة، تضم ما يقرب من 10 آلاف وحدة في مدينة حدائق العاصمة الملاصقة للعاصمة الإدارية الجديدة".

مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة وسائل النقل الحديثة قطار كهربائي