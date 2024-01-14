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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: أزمة السكن تراجعت بعد إنشاء مليون وحدة بتكلفة 400 مليار جنيه

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ،عن سعادته بتسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنّ المشروع كبير جدا وبدأ منذ أقل من 6 سنوات.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز": «وصلنا لمليون وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل بمبادرة سكن لكل المصريين في كل رقعة بمصر، واحتفلنا بهذا الإنجاز قبل أسابيع».

وطالب رئيس الوزراء، الإعلاميين، باسترجاع الأعمال الفنية التي تناولت حدة أزمة السكن قبل 2011، حيث تراجعت الأزمة مع مبادرات الإسكان وسط الزيادة السكانية الكبيرة، والمليون وحدة سكنية كلفت الدولة أكثر من 400 مليار جنيه، إضافة إلى 300 ألف وحدة سكن بديل للمناطق غير الآمنة».

 

الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية مبادرة سكن لكل المصريين مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء