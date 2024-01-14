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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: الحكومة استعانت بخبرات عالمية في تنفيذ مشروع أبراج العاصمة الإدارية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، إنه جرى إنشاء مشروع الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة على غرار المدن الكبرى في العالم، والتي تضم مناطق مركزية تضم مقار الشركات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى المناطق التجارية والمباني الإدارية، وجزء سكني.

وأضاف «مدبولي» في حديثه خلال احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي نقلتها قناة "إكسترا لايف"،اليوم الاحد، أنه جرى الاستعانة بأفضل الخبرات العالمية في تنفيذ المشروع، وبأكبر المكاتب العالمية المحلية والأجنبية.

ووجه رئيس الوزراء المصري، الشكر لكل القائمين على تنفيذ المشروع، كونها منظومة محترفة، تعلمنا من خبراتها.

مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء إنشاء مشروع الأبراج العاصمة الإدارية الجديدة