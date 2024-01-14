شئون الأسرى: الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة الغربية و15 من عمال غزة

أعلنت هيئة شئون الأسرى، اليوم الأحد، أن الاحتلال اعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية، و15 آخرين من عمال غزة لترتفع حصيلة الاعتقالات منذ الـ7 أكتوبر إلى نحو 5875 معتقلا، وذلك في نبأ عاجل لـ "القاهرة الإخبارية".

وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات على منازل المواطنين في منطقة معن شرق خان يونس.

وفي اليوم الـ 100 من العدوان الإسرائيلي على غزة، واصلت طائرات حربية ومدفعية إسرائيلية قصف مناطق متفرقة من القطاع موقعة عدد من الشهداء والجرحى، بينما قتل جندي إسرائيلي في اشتباكات جنوبي قطاع غزة.