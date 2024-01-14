معارك قوية بين الفصائل والاحتلال في مخيم المغازي وسط القطاع

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، اليوم الاحد، باندلاع معارك قوية بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ،ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 135 شهيدا و 312 مصابا في الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة إنه لا يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23843 شهيداً و 60317 مصابا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.