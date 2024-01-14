سلامة الغذاء: تسجيل1621 فرعا لـ 47 سلسة تجارية بالهيئة

كشف المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقريره الأسبوعي الـ 49، وذلك عن الفترة من 6 - 12 يناير ، أنه فيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1279 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 796 عينة لأغذية معدة للتصدير، بالإضافة إلى 131 عينة منتجات الأغذية الخاصة.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 2 زيارة تفتيش لمواقع تخزين القمح بمحافظتي الإسكندرية والمنيا، بالإضافة إلى 1 زيارة تفتيش لمضارب الأرز في محافظة الشرقية.

وتم عقد دورة تدريبية لمسئولي الانتاج وأمناء الشون بالبنك الزراعي المصري لمختلف المحافظات (عدد 276 متدرب) بعنوان "المتطلبات الأساسية لمنشآت تخزين الحبوب (الهناجر، الشون، مراكز التجميع)"، وذلك لتحقيق الامتثال في اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومن ثم الإدراج بالقائمة البيضاء للهيئة.



وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 21 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 7 شكلوى وجاري فحص 14 شكوى.

و شن فريق إدارة الشكاوى حملات على 520 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات المنيا، الوادي الجديد، الغربية، المنوفية، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة وشمال سيناء، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 16 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 2 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1621 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وبالتنسيق مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة تم شن عدد 4 حملات مشتركة على عدد 24 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 1 محضر عدم وجود تراخيص.

وتم تسجيل 614 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 384 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 213 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظة بور سعيد بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 13 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص في محافظات البحيرة، القاهرة، بني سويف، الشرقية، السويس، الجيزة، الإسكندرية وبور سعيد، وتم تسجيل 3 مخازن بالهيئة القومية لسلامة الغذاء واستيفاء 2 مخزن ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة للاشتراطات إلى261 مخزنا.