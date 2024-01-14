الصين تحتج رسميا على بيان وزير الخارجية الأمريكي بشأن انتخابات تايوان

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، إنها قدمت احتجاجا رسميا إلى الولايات المتحدة بشأن بيان وزير الخارجية الأمريكي" أنتوني بلينكن" حول انتخابات تايوان، وفقا لنبأ عاجل لـ "القاهرة الاخبارية".

و أوضحت، أن بيان وزير الخارجية الأمريكي بشأن انتخابات تايوان ينتهك بشكل خطير وعود واشنطن بأنها ستحافظ فقط على العلاقات الثقافية والاقتصادية وغيرها من العلاقات غير الرسمية مع تايوان.

وأضافت الخارجية الصينية، بأن بيان وزير الخارجية الأمريكي بشأن انتخابات تايوان أرسل إشارة غير صحيحة إلى حد كبير للقوى الانفصالية "لاستقلال تايوان".