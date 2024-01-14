ضبط 2000 لتر سولار وبنزين داخل محطتين تموين سيارات بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز حوش عيسى، أسفرت عن ضبط محطتين تموين سيارات يدارا بدون ترخيص وتم التحفظ علي 2000 لتر سولار وبنزين 80 تم تجميعهم بغير وجه حق لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أربارح غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.