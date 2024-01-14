شرطة الإكوادور تعلن إطلاق سراح 11 حارسا احتجزهم نزلاء رهائن بأحد السجون

أعلنت الشرطة في الإكوادور، إطلاق سراح 11 حارسا احتجزهم نزلاء رهائن في سجن إزميرالدس.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد، أن هؤلاء الأشخاص ضمن 158 حارسا و20 موظفا إداريا جرى احتجازهم رهائن منذ يوم الاثنين في سبعة سجون على الأقل وسط تصاعد حاد في أعمال العنف بالدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وتواجه الإكوادور أزمة أمنية تفاقمت خلال الأيام القليلة الماضية بعد اقتحام محطة تليفزيون على الهواء واحتجاز العشرات من موظفي السجون رهائن واختطاف أفراد من الشرطة.

وتواصل الشرطة والقوات المسلحة تنفيذ عمليات في جميع أنحاء البلاد، وجرى اعتقال أكثر من 800 شخص منذ بدء حالة الطوارئ يوم الاثنين الماضي.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت في وقت سابق أن مسئولين بارزين سيزورون الإكوادور في الأسابيع المقبلة، لاستكشاف السبل التي يمكنهم من خلالها العمل معًا بشكل أكثر فاعلية لمواجهة التهديد الذي تشكله المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، مشيرة إلى أنه منذ التاسع من يناير الجاري، شهدت الإكوادور مستويات مروعة من العنف والإرهاب على أيدي عناصر إجرامية تستهدف المدنيين الأبرياء، وأنه يتم احتجاز أكثر من 100 من حراس السجن كرهائن في مواقع متعددة.