أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 370 ألف جندي منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 370 ألف جندي، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام قبل الماضي بعد مقتل 840 جنديا أمس.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و75 دبابة و11 ألفا و302 من المركبات المدرعة و8 آلاف و747 من النظم المدفعية و957 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و648 من أنظمة الدفاع الجوي و329 طائرة مقاتلة و324 مروحية و23 سفينة حربية، فضلا عن 11 ألفا و667 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1353 من المعدات الخاصة و6 آلاف و861 طائرة مسيرة وإسقاط 1814 من صواريخ كروز وغواصة.

كما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم، أن القوات الجوية شنت ضربات على 11 مجموعة من الأفراد والذخائر والمعدات العسكرية الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الهيئة في بيان، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أن المدافعين الأوكرانيين اعترضوا سبعة صواريخ كروز روسية من طراز Kh-101/555/55 وصاروخ موجه من طراز Kh-59".

وأضاف البيان أن الوحدات الصاروخية الأوكرانية أصابت ثلاثة أفراد روس ومجموعات ذخيرة ومعدات عسكرية وتسعة أنظمة مدفعية وأربعة أنظمة دفاع جوي ومستودع ذخيرة ونظام حرب إلكترونية، في حين وقع نحو 61 اشتباكًا قتاليًا على طول الجبهة خلال اليوم الماضي.