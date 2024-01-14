موزمبيق يعود للأمم الأفريقية بعد غياب 14 عاما

تشهد نسخة العام الحالي من بطولة كأس أمم أفريقيا عودة منتخب موزمبيق بعد غياب 14 عاما، منذ ظهوره الأخير في 2010.

وسيكون هذا هو الظهور الخامس لمنتخب "الأفاعي السوداء" في كأس أمم أفريقيا، بعد المشاركة في نسخ 1986 و1996 و1998 و2010، والتي ودعها جميعا من دور المجموعات.

قائمة "الأفاعي السوداء" وهي الأصغر في مجموعة مصر بـ23 لاعبا ويسيطر التوازن بين المحليين والمحترفين على قائمة منتخب موزمبيق، حيث يحضر 10 لاعبين محليين و13 محترفا في دوريات 9 دول هي البرتغال وفنلندا وإسبانيا وتركيا وأرمينيا وبلجيكا وألمانيا في أوروبا، بجانب أنجولا وجنوب أفريقيا في القارة السمراء وبهذا يصبح منتخب موزمبيق هو الوحيد في المجموعة الذي يضم محترفين في دول أخرى داخل أفريقيا.

ويعتبر رينيلدو مالدافا الظهير الأيسر أبرز لاعبي منتخب موزمبيق والمحترف فى صفوف فريق أتليتكو مدريد الإسباني وقيمته التسويقية 16 مليون يورو.

ويعد أهم لاعب في صفوف منتخب موزمبيق جيني جتامو الظهير الأيمن لسبورتنج لشبونة وقيمته التسويقية ارتفعت لـ4 ملايين يورو إلا أنه سيغيب عن مباراة مصر بسبب الإيقاف.

وتعتبر تشكيلة منتخب موزمبيق المتوقعة أمام مصر في حراسة المرمى إيفان يوريبال نجم فريق بلاك بولز الموزمبيقي في خط الدفاع مالدافا لاعب أتليتكو مدريد وإيدميلسون دوفي لاعب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وبرونو لانجا نجم فريق تشافيز البرتغالي وناناي لاعب سونجو الموزمبيقي

وفي خط الوسط: جياما لاعب تشافيز البرتغالي وألفانز أماني نجم فريق أوستيندي البلجيكي وجيلسو باك لاعب كالابا الأذربيجاني ووجيلدو نجم فريق كوفيلهو البرتغالي ووويتي لاعب ناسيونال البرتغالي بينما يقوج الهجوم لوي كينج نجم فريق سونجو الموزمبيقي.