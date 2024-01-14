"فيتوريا" ثانى أعلى مدرب في كأس الأمم الأفريقية أجرا

صُنف البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر فى المركز الثانى، بقائمة المدربين الأعلى أجراً ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

ويحصل المدير الفنى لمنتخب الفراعنة على راتب شهرى قيمته 200 ألف يورو، ليأتى خلف الجزائرى جمال بلماضى مدرب المنتخب الجزائرى الذى يتقاضى 208 آلاف يورو.

الفرنسى جون لويس جاسى مدرب منتخب البلد المنظم كوت ديفوار يحل ثالثاً على مستوى رواتب المدربين فى البطولة، إذ يحصل على راتب شهرى يقدر بـنحو 108 آلاف يورو شهريًا، بينما يأتى البرتغالى جوزيه بيسيرو، مدرب نيجيريا، فى المركز الرابع بأجر شهرى يبلغ 70 ألف يورو.

ويحل المغربى وليد الركراكى مدرب منتخب المغرب خامساً براتب 60 ألف يورو شهرياً، رغم إنجازه الكبير بالحصول على المركز الرابع فى كأس العالم 2022 بقطر، ويأتى خلفه فى المركز السادس البلجيكى هوجو بروس مدرب جنوب أفريقيا الذى يتلقى راتبًا شهريًا يقدر بنحو 50 ألف يورو.

أما حامل لقب كأس الأمم الأفريقية مع السنغال أليو سيسيه، فيحتل المركز السابع براتب شهرى يبلغ 46 ألف يورو فقط، وهو نفس الراتب الذى يحصل عليه جون هويتون مدرب المنتخب الغانى.

المركز التاسع فى القائمة من نصيب الكاميرونى روبرت سونج الذى يحصل على راتب شهرى قدره 29 ألف يورو نظير قيادة منتخب الأسود، فيما ينال جلال القادرى مدرب منتخب تونس 11 ألف يورو شهرياً فى المركز العاشر من حيث رواتب مدربى البطولة.