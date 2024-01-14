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الأحد 14 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اعادة فتح ميناء نويبع البحري وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الاحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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اعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر اعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية.
حيث يقوم مديرى الموانى بالمتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية انتظام الحركة الملاحية تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح هيئة مواني البحر الأحمر