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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السلطات اليابانية ترفع مستوى التحذير بعد ثوران بركان في جزيرة سوانوز

ثوران بركان في جزيرة
ثوران بركان في جزيرة سوانوز
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شهدت جزيرة بجنوب غربي اليابان في وقت مبكر من اليوم الأحد، ثورانا لبركان ورفعت وكالة الأرصاد الجوية مستوى التحذير من النشاط البركاني، مطالبةً المتسلقين وغيرهم باتخاذ إجراءات لحماية حياتهم.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قولها، إن البركان ثار الساعة 12:22 صباح اليوم (1522 السبت بتوقيت جرينتش) في جبل أوتاكي في جزيرة سوانوز بمحافظة كاجوشيما. ولم ترد على الفور تقارير بشأن وقوع إصابات.

وفي أعقاب ثوران البركان، رفعت وكالة الأرصاد الجوية مستوى التحذير من النشاط البركاني، مطالبةً بعدم الاقتراب من فوهة البركان.

وحذرت الوكالة من احتمال قذف البركان صخورًا كبيرة في الهواء ضمن دائرة نصف قطرها نحو كيلومترين من فوهته.

السلطات اليابانية مستوى التحذير ثوران بركان جزيرة سوانوز