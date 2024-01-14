أسماء خوري لـ«البوابة نيوز»: الحروب تؤثر على مشاعر الفنان.. والذكاء الاصطناعي لا يشكل خطرًا

قالت الفنانة التشكيلية أسماء خوري، إن الحروب والأخبار المأساوية، مثل الحرب على غزة، إن كانت تؤثر على الإنسان الطبيعي، فهي تؤثر بشكل أكبر على الفنان الذي لديه مشاعر أقوى.

وأضافت «خوري» فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أنها تنظر للقضية الفلسطينية من زاوية مختلفة، وتفضل عدم رسم المشاهد المأساوية أو الحدث بشكل عام، وأنها ترى وتتابع وتفكر لتجسد كل شيء بشكل أعمق، موضحة أنه عندما يصل البشر إلى مرحلة فقدان الإنسانية بقتل طفل للوصول لمطامع معينه يُعد ذلك شيئًا محزنًا ومرعبًا، ويجب علينا الرسم للإنسانية التى فقدناها.

وعن تأثير الذكاء الاصطناعى على الفن التشكيلى، أكدت أنه لا يشكل أى خطر على الفن التشكيلي، موضحة أن المنتج اليدوي يظل دائما قيم، والأعلى سعرًا، مضيفة أنه مهما وصلنا لقمة التكنولوجيا لم يؤثر ذلك على الفن.

يذكر أن الفنانة التشكيلية أسماء خوري شاركت فى معرض بيتي 2 الجماعي بجاليري باشن بالزمالك بـ 4 أعمال صغيرة، وسط مجموعة كبيرة ومتنوعة من التشكيليين، حيث لقى أعقبالًا كبيرًا من جمهور الفن التشكيلي.