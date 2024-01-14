التشكيلية أسماء خوري عن «بيتي 2»: شاركت بـ4 أعمال صغيرة.. والمعارض الجماعية جمهورها أوسع

أعربت الفنانة التشكيلية أسماء خوري، عن سعادتها بمشاركتها فى معرض بيتي 2 الجماعى، الذي يقام بجاليري ياشن بالزمالك، ملفتة أنها شاركت بـ 4 أعمال فنية فى معرض الأعمال الصغيرة.

وقالت "خوري" فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، إن المعرض الجماعي له مزايا كثيرة، وعلى الرغم من أن المعرض الفردي للفنان يُعد نقله فى مسيرته، إلا أن المعارض الجماعية جمهورها أوسع.

وأضافت الفنانة التشكيلية، أن فكرة العرض وسط مجموعة كبيره من الفنانين، بأعمال متنوعة ومختلفة، وكلًا منهم يقدم العمل من وجهة نظره، تُعد تجربه فريده وثرية بالأفكار المتنوعة.

وأشارت إلى أن المعارض الجماعية من الناحية التسويقية جمهورها كبير ومتنوع، ومن الناحية الفنية إحساس الأعمال مختلف؛ لأنه الأعمال الصغيرة لا تحتاج إلى دراسة، فهي عبارة عن اسكتشات رُسمت بحرية كاملة.

وأكدت "خوري" أن الإقبال على معرض بيتي 2 كان كبيرًا جدًا، موضحة أن الأعمال الصغير تلقى إقبالًا كبيرًا.

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