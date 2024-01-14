«فيتوريا» يجتمع بلاعبي المنتخب قبل مباراة موزمبيق

حرص البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، على الاجتماع بلاعبي الفريق فى فندق الإقامة عقب التدريب الختامي قبل خوض مباراته الأولى مساء اليوم أمام موزمبيق ببطولة الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

وشدد فيتوريا على تنفيذ الجمل التي درسها اللاعبون خلال أيام المعسكر الماضية لتثبيتها في المرحلة المقبلة وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

ويرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب موزمبيق الطاقم الأصفر بالكامل في المباراة المقرر لها السابعة مساء اليوم الأحد في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.