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الأحد 14 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فينجادا يقترب من قيادة الزمالك وانقسام في المجلس حول عودة المدرب البرتغالي

حسين لبيب ونيلو فينجادا-
حسين لبيب ونيلو فينجادا- صورة أرشيفية
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اقترب البرتغالي نيلو فينجادا، من تولي القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بعد توصل مجلس إدارة الأبيض إلى اتفاق مع المدرب البرتغالي صاحب الـ 70 عاما.

وأكد مصدر بالزمالك في تصريحات لـ«البوابة نيوز»، على توصل إدارة الزمالك إلى اتفاق مبدئي مع المدرب البرتغالي، ومن المقرر أن يصل إلى القاهرة خلال الأسبوع الجاري لحسم مفاوضاته بشكل رسمي مع القلعة البيضاء.


وأشار المصدر إلى وجود انقسام بين أعضاء مجلس إدارة الزمالك حول تولي فينجادا القيادة الفنية للفريق؛ نظرا لعدم تحقيق نجاحات تذكر خلال الفترة الماضية، فيما يرى بعض أعضاء المجلس منح المدرب البرتغالي فرصة حتى نهاية الموسم.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

إدارة الزمالك البرتغالي نيلو فينجادا القلعة البيضاء