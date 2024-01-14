الرئيس التايواني المنتخب: مصممون على حماية بلادنا من تهديدات ​الصين

قال الرئيس التايواني المنتخب، لاي تشينغ-تي، "أننا مصممون على حماية تايوان من الترهيب والتهديدات المستمرة من ​الصين، مؤكدًا على مواصلة المبادلات والتّعاون مع الصين.

أصبح لاي تشينغ-تي، السياسي المخضرم، المشاكس والعنيد، و"العامل البراغماتي من أجل استقلال تايوان"، في دائرة الضوء بعد فوزه السبت بالانتخابات الرئاسية في الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي ونظام ديموقراطي، وتنتظره تحديات إدارة العلاقة المعقدة والمضطربة بشكل متزايد مع الصين.

حصل لاي (64 عاما)، نائب الرئيس المنتهية ولايته وخريج جامعة هارفرد الأمريكية الذي اعتبرته الصين "خطرا جسيما" بسبب تأييده للاستقلال، على 40،2 بالمئة من الأصوات بعد فرز الغالبية العظمى من مراكز الاقتراع.

بهذا الفوز، حقق الحزب الديموقراطي التقدمي الذي ينتمي إليه لاي نتيجة غير مسبوقة تتمثّل بولاية رئاسية ثالثة على التوالي. وهو شكر أمام مناصريه التايوانيين "على كتابة فصل جديد في ديموقراطيتنا، لأننا نقول للمجتمع الدولي أنه بين الديموقراطية والاستبداد، سنكون إلى جانب الديموقراطية".

وتعهّد لاي مواصلة سياسة الرئيسة المنتهية ولايتها تساي إنغ وين في تعزيز القدرات العسكرية لتايوان كوسيلة دفاعية ردعية حيال أي غزو صيني محتمل لأراضيها.

الا أن صراحته المعهودة في الموقف السياسي، والتي عمل على التخفيف من حدتها خلال الأشهر الماضية في طريقه الى منصب الرئاسة، أثارت غضب الصين التي وجهت إليه انتقادات لاذعة. ورأت بكين فيه "عاملا عنيدا" من أجل استقلال تايوان، و"مخربا للسلام"، وحذّرت من أن السياسي المعروف بكلامه اللبق واللطيف سيكون سبب "الحرب وانحدار" الجزيرة.