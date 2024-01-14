أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة.. منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

الأحد 14/يناير/2024 - 01:13 ص

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من أجواء شتوية قاسية خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أننا نتعرض لمصادر كتل هوائية أثرت علينا، قادمة من جنوب أوروبا، بالإضافة إلى أننا نتعرض لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، عمِلَ على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة.

كما يشهد شهر طوبة أجواء تتسم بانخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة، وهو ما حذرت منه الأرصاد عبر صفحتها الرسمية، حيث يضرب منخفض جوي البلاد خلال الساعات المقبلة، تتضرر منه بعض الفئات على رأسها مرضى الحساسية والربو.

لذلك كان لابد من نشر بعض النصائح المهمة والضرورية التي يجب على مرضى الحساسية الالتزام بها خلال الساعات المقبلة إن ازدادت حالة حالة الطقس سوءًا، ومنها:

نصائح لمرضى الحساسية

مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في ظل المنخفض الجوي، لابد لمرضى الحساسية الالتزام ببعض النصائح الآتية:

- ارتداء مرضى حساسية الجيوب الأنفية الكمامات.

- ضرورة تناول السوائل الدافئة مثل الينسون والجنزبيل والقرنفل.

- تقليل السكريات للحفاظ على الجهاز المناعي.

- النوم الصحي.

- استنشاق بخار الماء الدافئ، وذلك بوضع منشفة على رأسك عند استنشاق الهواء الرطب الصاعد من وعاء به مياه دافئة أو متوسطة السخونة.

- إغلاق النوافذ جيدًا حتى لا يدخل منها الغبار، وأيضًا الحرص على البعد عن النوافذ.