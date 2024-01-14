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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قصف إسرائيلي على عدة مدن بقطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تواصلت التصعيدات العسكرية في قطاع غزة حيث استهدفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، عدة مناطق في المنطقة. وقامت مدفعية الاحتلال بقصف منزل غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الأشخاص، في حين شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على مخيم المغازي.

وفي تزامن مع ذلك، قامت مدفعية الاحتلال بقصف عدة مناطق، بما في ذلك شمال مخيم النصيرات وشرق بلدة الزوايدة وسط القطاع، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. وفي الجهة الجنوبية، استمرت مدفعية الاحتلال في قصف مناطق واسعة شرق مدينة خان يونس.

تتزايد المخاوف من تصاعد العنف في المنطقة، مع تكرار الهجمات والاستهدافات التي تستهدف المدنيين والمناطق السكنية.

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