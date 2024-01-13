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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الثلاثاء.. مناقشة ديوان "كانت هنا موسيقى" لجمال القصاص بمكتبة خالد محيى الدين

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يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، الموافق  16 يناير الجاري، ندوة نقدية لمناقشة ديوان "كانت هنا موسيقى" للشاعر جمال القصاص، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني.

ويناقش الديوان الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد د. أمجد ريان، والكاتب والناقد أحمد الفيتوري، وتدير الندوة الكاتبة الروائية إنجي همام.

وقد صدر ديوان "كانت هنا موسيقى" حديثا عن دار بدائل للنشر في القاهرة، ويعد استكمالا لمسيرة شعرية حافلة لأحد أهم الشعراء في العالم العربي. ويأتي "كانت هنا موسيقى" بعد عدد من الدواوين التي شكلت محطات نوعية في مسيرة القصاص، وفي متن الشعرية الجديدة بتحولاتها المتعددة في الآن نفسه، بدءا من ديوانه الأول "خصام الوردة" في العام ١٩٨٤، و مرورا بدواوينه المختلفة "شمس الرخام" ، و"ما من غيمة تشعل البئر"، و"السحابة التي في المرآة، و"من أعلى بمحاذاة الموسيقى"، و" كولمبس على الحافة، و"الإسكندرية رباعية شعرية"، و"نساء الشرفات"، ووصولا إلى "جدار أزرق"، و"تحت جناحي عصفور"، و"بالكاد يعبر الشارع"، و"مثل قبلة وأكثر"، وغيرها.

 وقد حاز جمال القصاص عددا من الجوائز والتكريمات، من بينها حصوله في العام 1998 على جائزة "كفافيس" الدولية في الشعر.

 

منتدى المستقبل للفكر والإبداع جمال القصاص الدكتور يسري عبد الله كانت هنا موسيقى ديوان كانت هنا موسيقى