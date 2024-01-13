ads
السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فوفانا يسجل أول أهداف كأس أمم أفريقيا 2023.. فيديو

سيكو فوفانا لاعب
سيكو فوفانا لاعب منتخب كوت ديفوار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجل سيكو فوفانا، أول أهداف بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، خلال المباراة الافتتاحية للبطولة المقامة حاليًا بين منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو على ملعب الحسن واتارا.

قص فوفانا شريط أهداف أمم أفريقيا 2023، بمجهود فردي رائع، انتهى بتسديدة قوية على مشارف منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة الرابعة منذ انطلاق مباراة افتتاح البطولة.

ووضع فوفانا منتخب كوت ديفوار في المقدمة على غينيا بيساو وسط حضور جماهيري كبير، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية.

تقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي.

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.

فوفانا أمم أفريقيا 2023 كوت ديفوار وغينيا بيساو منتخب كوت ديفوار غينيا بيساو