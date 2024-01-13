فوفانا يسجل أول أهداف كأس أمم أفريقيا 2023.. فيديو

سجل سيكو فوفانا، أول أهداف بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، خلال المباراة الافتتاحية للبطولة المقامة حاليًا بين منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو على ملعب الحسن واتارا.

قص فوفانا شريط أهداف أمم أفريقيا 2023، بمجهود فردي رائع، انتهى بتسديدة قوية على مشارف منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة الرابعة منذ انطلاق مباراة افتتاح البطولة.

ووضع فوفانا منتخب كوت ديفوار في المقدمة على غينيا بيساو وسط حضور جماهيري كبير، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية.

تقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي.

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.