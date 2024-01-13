مصرع طفلين شقيقين نتيجة تسرب غاز بقرية النزلة بالفيوم 

لقى طفلان مصرعهم مصرعه، نتيجة تسرب غاز داخل شقة سكنية في قرية النزله التابعة لمركز الشواشنة، بمحافظة الفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وجارى عرضة على النيابة للتحقيق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، والشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ على الفور، لإتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن يتسبب التسرب في إنفجار أو نشوب حريق.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من مأمور مركز شرطة الشواشنة بمحافظة الفيوم ، يفيد ورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بمصرع طفلين شقيقين بالاختناق بسبب تسريب الغاز بمنزلهم فى قرية النزله.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الشواشنة تحت إشراف رئيس مباحث المركز ، ورجال وسيارات الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وتبينّ وفاة طفل يدعى " أحمد خميس راضي محمد " 12 سنه ، وشقيقته" ريتاج خميس راضي محمد " 10 سنوات نتيجة اختناقهما جراء استنشاقهما الغاز إثر حدوث تسرب غاز داخل المنزل

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان التسرب، وجرى نقل جثة الطفلين الي مشرحه إلى مستشفى ابشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق .

وتم تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.