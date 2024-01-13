كأس آسيا 2023.. منتخب سوريا يتعثر أمام أوزبكستان

تعثر منتخب سوريا أمام نظيره الأوزبكي بالتعادل سلبيًا، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب جاسم بن حمد، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023.

وتقام بطولة كأس آسيا 2023 في قطر، خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخبًا.

وحرمت تقنية الفيديو، منتخب سوريا من تحقيق الانتصار على أوزبكستان، ليحسم التعادل السلبي اللقاء بعد تقديم المنتخب السوري لمباراة جيدة، انتهت بحصد حارسه أحمد مدنية، جائزة أفضل لاعب في المواجهة الأولى لنسور قاسيون في كأس آسيا 2023.

ويتواجد منتخب سوريا في المجموعة الثانية من مجموعات كأس آسيا 2023، مع أوزبكستان وأستراليا والهند.

وبتلك النتيجة، احتل منتخب سوريا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة، خلف منتخب أوزبكستان وصيف الترتيب، بينما يأتي منتخب أستراليا على القمة وفي رصيده 3 نقاط، فيما يتذيل الهند الترتيب بلا نقاط.