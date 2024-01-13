ads
السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الكشف الطبي بالمجان على ١٨٤٧ مواطنا في قافلة بدمياط

صحة دمياط
صحة دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة، تضمن أبرز نتائج القافلة الطبية التى تم اطلاقها على مدار يومى الجمعة والسبت ضمن خطة شهر يناير ٢٠٢٤ ، بقرية الركابية بمركز كفر البطيخ..

حيث أشار البيان إلى تردد ١٨٤٧ مواطنا على القافلة تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان،  تم تحويل ٢٤ حالة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم،  واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ١١ حالة ، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ضمن مبادرة " افحص واطمن " لعدد ١٢٢حالة و فحص ٥٦حالة بالأشعة و٩٤ حالة أخرى بالسونار و إجراء ٣٢٨ تحليل معملى ،كما تضمنت القافلة إقامة ١٠ ندوات توعوية صحية حضرها ١٩٥ مواطن.

يذكر أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة و زارة الصحة والسكان،  وتحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، حيث تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.
 

ادارة خدمة المواطنين الاستجابة الشكاوي التخصصات الطبية الخدمات الصحية المقدم الدكتورة منال عوض محافظ دمياط