منتخب اليد يضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق البطولة الأفريقية بالقاهرة

تسابق اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد بقيادة محمد الأمين الزمن للانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية التى تقام بمجمع الصالات المغطاة لاستاد القاهرة الدولي في الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري.

تم تقسيم المنتخبات إلى 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة على أن تُلعب مباريات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

ومن المقرر أن يتأهل المتصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى مباراة النهائي.

ويبحث الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد خلال الايام القليلة المقبلة عن افضل تشكيلة ممكنه قبل إنطلاق هذا الحدث الذي يعد بوابة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024

وخاض منتخب الفراعنة مجموعة من المباريات الودية القوية تم خلالها تجربة جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للانتظام في المعسكر المغلق لحين إعلان القوائم النهائية المرشحه للمشاركة الرسمية بالبطولة.

ومن المقرر أن يلتقي فراعنة اليد في اللقاء الافتتاحى منتخب غينيا يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأسفرت قرعة البطولة الأفريقية عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كل من: «غينيا والكاميرون والكونغو برازافيل».

وتستضيف مصر البطولة الأفريقية بمشاركة 16 دولة هى: «مصر والجزائر وتونس وأنجولا وكاب فيردي وغينيا والكونغو برازافيل والجابون والكاميرون وليبيا والمغرب ونيجيريا ورواندا وزامبيا والكونغو الديمقراطية وكينيا».

ويتأهل الفائز بكأس الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

يذكر أن منتخب مصر هو حامل لقب آخر نسختين من كأس الأمم الأفريقية في تونس 2020 ومصر 2022.

وأعلن الاتحاد الأفريقي عن قائمة الحكام الرسميه لبطوله أفريقيا للرجال؛ حيث يشارك من مصر طاقمين من الحكام الدوليين الطاقم الأول علاء حسن وحسام معتمد الطاقم الثاني هايدي السعيد، وياسمينا السعيد كما يشارك الثنائي شعبان محمد، وسامح جورج ضمن قائمة المراقبين للاتحاد الأفريقي.