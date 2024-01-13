كاهن بإيبارشية طما يحصل علي ماچستير في القانون من جامعة أسيوط

حصل القمص شنودة القس صموئيل شنودة الكاهن بإيبارشية طما، محافظة سوهاج، على درجة الماچستير في القانون من جامعة أسيوط.

جاء حصول القمص شنودة على الماچستير بعد تقدمه ببحثين لجامعة أسيوط المتخرج من كلية الحقوق فيها عام ١٩٨٨، حصل على درجة الدبلومة في كل بحثٍ وهو ما يمنحه درجة الماچستير وفقًا للائحة الجامعة.

جاء موضوع البحث الأول في تخصص القانون الخاص، بعنوان "الطلاق في العصرين الفرعوني والبطلمي".

بينما كان موضوع البحث الثاني في حقوق الإنسان، بعنوان "نظام الجرائم والعقوبات في القانون الفرعوني".

أشرف على البحثين الدكتور محمد عبد العليم الهمامي أستاذ تاريخ القانون وفلسفته بجامعة أسيوط.

وبعد الحصول على شهادة التحول الرقمي تم منح الباحث درجة الماچستير في القانون وذلك طبقا لنص المادة (١٤١) من قانون تنظيم الجامعات.