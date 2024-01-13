زي النهارده.. ميلاد "أبو السينما المصرية" الفنان حسين رياض

في مثل هذا اليوم 13 يناير سنة 1900، ولد الفنان الشهير حسين رياض، والذي اشتهر بلقب "أبو السينما المصرية"، ومن أعماله البارزة "واسلاماه" و"ربيع العدوية" و"زقاق المدق" و"غضب الوالدين" و"بابا أمين" و"سلامة في خير" و"الماظ وعبده" الحامولي"، و"الناصر صلاح الدين".

الاسم الكامل لحسين رياض هو حسين محمود شفيق، ولد في 13 يناير 1900 بحي السيدة زينب بالقاهرة، وهو الأخ الأكبر للفنان فؤاد شفيق، بدأ اهتمام حسين رياض بالتمثيل كهواية عندما كان طالباً في المرحلة الثانوية.

انضم إلى فرقة مسرح الهواة بالمدرسة، وتدرّب على يد إسماعيل وهبي شقيق الفنان يوسف وهبي، وقام بأدواره الأولى في مسرحية "خلى بالك من إمبابة" وغير اسمه إلى حسين رياض حتى لا تعرف عائلته عن اهتمامه بالفنون، وفي أوائل عام 1923م، انضم حسين رياض إلى فرقة رمسيس المسرحية، حيث واصل تفوقه.

وقد تطورت صداقته مع يوسف وهبي وانضم بعد ذلك إلى فرقة فاطمة رشدي المسرحية لعدة سنوات، كما عمل مع فرق مسرحية أخرى مثل فرقة الرحباني، ومنيرة المهدية، وعلي الكسار، وعكاشة، ونقابة الممثلين عام 1934.

وعندما ظهرت السينما، حول حسين رياض اهتمامه إليها وأصبح أحد كبار نجومها، كان فيلمه الأول "ليلى بنت الصحراء" عام 1937م إلى جانب الممثلة بهيجة حافظ، حصل على 50 جنيهًا مقابل هذا الدور، واتجه للعمل في صناعة السينما، حيث ظهر في حوالي 320 فيلمًا.

وتنوعت أدواره من الموظف المظلوم إلى الباشا الأرستقراطي ورئيس البلدية ورجل الأعمال، وإلى جانب السينما، قدم حسين رياض أيضًا ما يقرب من 140 مسرحية، منها "تاجر البندقية"، و"أنطونيو وكليوباترا"، و"العدل والقدر"، و"العباسة"، و"شهر زاد"، و"العاشرة العشرة" -طيبة"، "مداح الخليفة"، .

وتوفي في 17 يوليو 1965م قبل أن يكمل فيلمه الأخير "ليلة الزفاف"حيث كان يؤدي دورة أمام الكاميرا في منتصف أدائه وسقط بعد أصابته بنوبة قلبية .