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السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أولى جلسات محاكمة طبيب تجميل اغتصب شقيقة زوجته بأكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
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أحالت النيابة العامة طبيب تجميل اغتصب شقيقه زوجته بأكتوبر للمحاكمة الجنائية، وكان معاون مباحث قسم أكتوبر قد تلقَّى في أواخر أغسطس الماضي بلاغًا تقدمت به سيدة  "ا. ح. ا" 44 سنة، يفيد بتعرُّض ابنتها "م. ع. ع" ذات الـ 15 سنة، للاغتصاب على يد زوج ابنتها الكبرى، "مصطفى. س. م" (مشكو فى حقه)؛ وذلك لقيامه بإقناع الثانية، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مره أثناء إقامتها معهم بمنطقة هرم سيتى وآخرها بمنطقة الحصري.

تبين من التحقيقات الأولية مع الطفلة وأقوال والدتها، أن المتهم أقدم على معاشرة الطفلة معاشرة الأزواج عده مرات وفض غشاء البكارة داخل الشقه بمنطقه هرم سيتي ويوم الأحد الموافق 2023 /8/27، قام باقناعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وصحبها لشقته  لمدة أربعه أيام، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج مرة أخرى.

بإحالة القضية حددت محكمة جنايات الجيزة جلسة 22 يناير، كأولى جلسات المحاكمة. 

النيابة العامة معاشرة الازواج منطقة الحصري