أمم أفريقيا 2023.. تعرف على تشكيل كوت ديفوار وغينيا بيساو في الافتتاح

قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 فى نسختها الـ ٣٤ التى تقام فى كوت ديفوارخلال الفترة من ١٣ يناير وحتى ١١ فبراير

أعلن الفرنسي جان لويس جاسكيه المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار تشكيلة الأفيال لمواجهة منتخب غنيا بيساو بعد قليل فى إطار الجولة الاولي للمجموعة الاولي لكأس الأمم الأفريقية

جاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمي: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: سيرج أورييه، إيفان نديكا، عثمان ديوماندى، يلفريد سينجو

خط الوسط: سيكو فوفانا، إبراهيم سنجاريه، فرانك كيسى

وفى خط الهجوم: جوناثان بامبا، سيمون إدينجرا، هالير.

من جانبه أعلن المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو باسيرو كاندي التشكيلة الرسمية لمواجهة كوت ديفوار

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جونس مينديز.

الدفاع: فالي كاندي – سوري ماني – جالو

خط الوسط: كارلوس ماني – سيميدو – تساساما – رودريجيز – كويزيرا

خط الهجوم: زينهو جانو – ماما بالدي.

وتشهد المجموعة الأولى لكاس الامم الافريقية صراع قوى على الصدارة بين منتخبى كوت ديفوار ونيجيريا حيث يتسلح اأفيال بعامل الأرض والجمهور فى حين يعتمد منتخب النسور على كتيبة بجانب منتخبى غينيا الإستوائية وغينيا بيساو. فى نفس المجموعة

ويسعى منتخب نيجيريا، إلى استعادة اللقب القارى للمرة الرابعة فى تاريخة، خلال مشاركته فى بطولة كأس أمم أفريقيا، والتى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة بين ١٣ يناير الجارى و١١ فبراير . وتعتبر تلك المشاركة هى الـ٢٠ لمنتخب النسور فى نهائيات كأس أمم أفريقيا، ونجح فى التتويج باللقب ٣ مرات أعوام ١٩٨٠ و١٩٩٤ و٢٠١٣.

ويعتمد المنتخب النيجيرى على ترسانة هجومية قوية، تضم فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، والذى اختير كأفضل لاعب أفريقى لعام ٢٠٢٣، ومهاجم فيكتور بونيفاس باير ليفركوزن . بينما يسعى منتخب كوت ديفوار، باستعادة اللقب القارىللمرة الثالثة فى تاريخه، خلال مشاركته فى بطولة كأس أمم أفريقيا، على أرضه ووسط جماهيره وتعتبر تلك المشاركة الـ ٢٣ لمنتخب الأفيال فى نهائيات كأس أمم أفريقيا، ونجح فى التتويج باللقب مرتين أعوام ١٩٩٢ و٢٠١٥. ويعتمد جانلويس جاسيت المدير الفنى لمنتخب كوت ديفوار، على قائمة تأتى فى مقدمتها سيباستيان هالير مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، وفرانك كيسى ولاعب وسط أهلى جدة. وغاب عن قائمة المنتخب كل من ويلفريد زاها مهاجم جالطة سراي، وإريكبايلى مدافع بشكتاش .

تأتى مواعيد مواجهات المجموعة الأولى كالآتي

السبت ١٣ يناير .. كوت ديفوار × غينيا بيساو

الأحد ١٤ يناير .. نيجيريا × غينيا الإستوائية

الخميس ١٨ يناير .. غينيا الإستوائية × غينيا بيساو

الخميس ١٨ يناير .. كوت ديفوار × نيجيريا

الاثنين ٢٢ يناير .. غينيا الإستوائية × كوت ديفوار

الاثنين ٢٢ يناير .. غينيا بيساو × نيجيريا

ويستضيف ملعب "الحسن واتارا"، فى العاصمة أبيدجان الذى يسع ٦٠ ألف متفرج مباريات المجموعة الأولى فى كأس الأمم الأفريقية.