الاحتلال الإسرائيلي: ندرس السماح للفلسطينيين النازحين من شمال غزة بالعودة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي صرح بأنه يتم دراسة السماح للفلسطينيين النازحين من شمال غزة بالعودة عندما لا يكون هناك خطر عليهم وفق تعبيره.

وفي وقت سابق قال الدكتور حسن منيمنة، الكاتب والباحث السياسي، إن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لعدم اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، مع ذلك تنزلق في حرب مع جماعة الحوثي.

وأشار "منيمنة"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه منذ اندلاع الحرب في غزة، تقدم الولايات المتحدة لإسرائيل الدعم المادي والعسكري، بشرط ألا تخرج الحرب خارج غزة.

وأضاف أن الولايات المتحدة، بهجماتها ضد الحوثيين، ترى أنه دعم لإسرائيل لردع أي شىء يعرقل مهام حكومة إسرائيل في قطاع غزة.

ونوه "منيمنة"، بأن المشكلة تكمن في أن الولايات المتحدة عرضة للانزلاق في الحرب الدائرة في المنطقة، وهذا خطر يهدد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.