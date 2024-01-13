بث مباشر.. حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2023

تقدم «البوابة نيوز»، بثًا مباشرًا لحفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، المقام حاليًا على ملعب الحسن واتارا، الذي يستضيف المباراة الافتتاحية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو.

ويقام حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية، بحضور العديد من أساطير كرة القدم في القارة السمراء، وعلى رأسهم أحمد حسن نجم المنتخب الوطني السابق.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن تواجد المغربي نور الدين النيبت، والثنائي الإيفواري ديدييه دروجبا وسالومون كالو.

وتنطلق مباراة افتتاح كان 2023 بين كوت ديفوار وغينيا بيساو في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، بإدارة تحكيمية مصرية بقيادة الحكم أمين عمر.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي.

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.