فيديو يكشف لحظات مروعة لسقوط فتاة من الطابق الـ26 بوسط البلد

كشف فيديو مدته دقيقيتن و20 ثانية اللحظات الأخيرة فى حياة فتاة سقطت من الطابق ال26 باحد الفنادق بمنطقة بولاق أبو العلا.

يظهر فى الفيديو فتاة تجلس على حافة الطابق، وتتحدث مع اشخاص يحاولون أنقاذها ، بينما يقوم مواطنين بمحاولة سحبها بواسطة حبل وتردد كلمات بالأنجليزية وأخرى غير مفهومة .

كما يظهر فى الفيديو تشبث الفتاة فى الحبل لسحبها لكن سقطت فجأة وتوفيت على الفور .

ورجحت التحريات أن الفتاة تعانى أضطراب نفسي.

شهدت منطقة بولاق أبو العلا واقعة مأساوية عندما أنهت فتاة حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الـ 26 بأحد الفنادق الشهيرة المطلة علي كورنيش النيل بدائرة قسم بولاق أبو العلا.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغاً بسقوط فتاة عمرها 22 سنة تعمل بفندق شهير وحاصلة علي بكالوريوس سياحة وفنادق من الطابق الـ26 ببولاق ابو العلا، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان البلاغ ، وجارٍ استدعاء أسرة الفتاة لاستجوابهم، وتحرر محضر بالحادث .