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السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

فيديو.. أغنية "واحد طيب" لمدحت صالح من مسلسل "وبينا ميعاد 2"

مدحت صالح
مدحت صالح
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بالتزامن مع عرض أولى حلقات الجزء الثاني على قناة dmc، طرحت أسرة مسلسل "وبينا ميعاد" أغنية "واحد طيب" للفنان مدحت صالح.

جاءت كلمات "واحد طيب" أغنية الموسم الثاني من المسلسل من تأليف حسام ابراهيم، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف.

يذكر أنه بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، عاد المسلسل الاجتماعي الشهير "وبينا ميعاد" في جزئه الثاني، بدءًا من اليوم السبت.

يبث المسلسل في جزئه الثاني من السبت للأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء، على قناة dmc.

المسلسل بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.

https://fb.watch/pyxVcONP6_/?mibextid=Nif5oz

وبينا ميعاد واحد طيب مدحت صالح