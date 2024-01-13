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السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الألماني.. آينتراخت فرانكفورت يهزم لايبزيج في غياب مرموش

عمر مرموش لاعب آينتراخت
عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت
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حقق فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري عمر مرموش، انتصارًا صعبًا على مضيفه لايبزيج، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب ريد بول أرينا، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

وغاب مرموش عن مباراة آينتراخت فرانكفورت ولايبزيج؛ بسبب انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وخطف فرانكفورت فوزه خارج الديار، بفضل هدف مبكر في الدقيقة السابعة عن طريق أنسجار كناوف من صناعة نييلس نكونكو.

وسجل عمر مرموش 7 أهداف مع آينتراخت فرانكفورت في بطولة الدوري الألماني، خلال 15 مباراة شارك بها بالموسم الجاري 2023-2024.

وبهذا الفوز، رفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 27 نقطة، يحتل بها المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد لايبزيج عند 33 نقطة في المرتبة الرابعة.

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