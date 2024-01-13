أمريكا تهنئ لأي تشينج تي وتجدد التزامها بحفظ السلام في مضيق تايوان

هنأت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، الفائز في الانتخابات الرئاسية في تايوان، الدكتور لاي تشينج تي، مؤكدة في الوقت نفسه التزامها بحفظ السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إنها تهنئ لاي تشينج تي على فوزه في الانتخابات الرئاسية في تايوان، كما تهنئ شعب تايوان على إظهاره مرة أخرى "قوة نظامه الديمقراطي القوي وعمليته الانتخابية".

وأكدت الولايات المتحدة التزامها بالحفاظ على السلام والاستقرار عبر المضيق، والحل السلمي للخلافات، دون إكراه أو ضغط.

وأضافت أن الشراكة بين الشعب الأمريكي وشعب تايوان، "المتجذرة في القيم الديمقراطية، مستمرة في الاتساع والتعمق عبر العلاقات الاقتصادية والثقافية والشعبية".

وذكرت الوزارة أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع لاي تشينج تي، وقادة جميع الأطراف في تايوان لتعزيز "مصالحنا وقيمنا المشتركة، وتعزيز علاقتنا غير الرسمية طويلة الأمد؛ بما يتوافق مع سياسة الولايات المتحدة "صين واحدة" التي يسترشد بها قانون العلاقات مع تايوان والبيانات المشتركة الثلاثة، والضمانات الستة".

وكانت المفوضية المركزية للانتخابات التايوانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، فوز لاي تشينج تي، من الحزب التقدمي الديمقراطي، بالانتخابات الرئاسية في تايبيه، بإجمالي أصوات أكثر من 40 %، حيث حصل على أكثر من 5.5 مليون صوت.

يشير بيان وزارة الخارجية الأمريكية إلى استمرار الدعم الأمريكي لتايوان، رغم احتجاجات الصين.

ويؤكد البيان التزام الولايات المتحدة بحفظ السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وهو ما يتوافق مع سياسة الولايات المتحدة "صين واحدة".

ويأتي بيان وزارة الخارجية الأمريكية بعد ساعات من إعلان فوز لاي تشينج تي بالانتخابات الرئاسية في تايوان.