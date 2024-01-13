غرفة الصرف الصحي بالإسكندرية: استمرار سقوط الأمطار غدا

أعلنت غرفة عمليات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، عن استمرار سقوط الأمطار غدا الأحد على جميع أنحاء المحافظة.

وأضاف بيان الغرفة أن محافظة الأسكندرية ستشهد سقوط امطار تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية احيانا على فترات متقطعة يصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها الى 35-35 كم/س مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

فى سياق متصل أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع النوة الحالية، والأمطار متفاوتة الشدة التي تشهدها المحافظة ما بين خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية على مدار الساعة، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين.

وفي الإطار ذاته، كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

يذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول، الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175، والخط الساخن لشركة مياه الشرب 125