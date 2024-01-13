أمم أفريقيا 2023|شاهد.. حشد جماهيري كبير قبل مباراة الافتتاح

احتشدت الجماهير الإيفوارية بقوة منذ قليل في محيط ملعب الحسن واتارا، لحضور حفل افتتاح والمباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وشهد محيط ملعب مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا 2023، توافد الجماهير بكثافة كبيرة، قبل ساعات من انطلاق مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو، التي تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

والتقطت عدسات الكاميرات، الزحف الجماهيري نحو ملعب اللقاء، من أجل مشاهدة حفل افتتاح البطولة، الذي يحضره العديد من أساطير القارة السمراء، وعلى رأسهم أحمد حسن نجم المنتخب الوطني السابق.

ويعد ملعب الحسن واتارا، أحد الملاعب الستة التي تستضيف النسخة 34 من كأس أمم أفريقيا، حيث يقع في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، ويحتضن المباراة الافتتاحية والنهائي.

تقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي.

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.

L’incroyable foule de supporters qui se dirige vers le stade Alassane Ouattara ! 🇨🇮🔥



Le match est dans 5h 😭😭 pic.twitter.com/sqq8hsKbuo — Séléphanto Football 🇨🇮🐘 (@Selephanto) January 13, 2024

جماهير كوت ديفوار 3

جماهير كوت ديفوار 3

جماهير كوت ديفوار 2

جماهير كوت ديفوار