كأس آسيا 2023.. تعرف على اختيارات كوبر لتشكيل منتخب سوريا أمام أوزبكستان

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب سوريا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة أوزبكستان، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023.

وتقام بطولة كأس آسيا 2023 في قطر، خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخبًا.

وتنطلق مباراة سوريا وأوزبكستان في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب جاسم بن حمد.

وقرر كوبر مدرب منتخب مصر الأسبق، أن يجلس عمر خربين وعمر الميداني على مقاعد البدلاء، على أن يتواجد مؤيد العجان لاعب الزمالك السابق في تشكيل المنتخب السوري الأساسي.

تشكيل منتخب سوريا لمواجهة أوزبكستان

حراسة المرمى: أحمد مدنية

خط الدفاع: عبدالرحمن ويس – ثائر كرومة – أيهم أوسو – مؤيد العجان

خط الوسط: إبراهيم هيسار – خليل إلياس – إيزيكيل العم – عمار رمضان

وفي الهجوم: بابلو صباغ – محمود الأسود.

ويتواجد منتخب سوريا في المجموعة الثانية من مجموعات كأس آسيا 2023، مع أوزبكستان وأستراليا والهند.