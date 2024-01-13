عبدالغفار: الانتهاء من 12 مشروعًا بتكلفة 1.58 مليار جنيه في كفر الشيخ

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن محافظة كفر الشيخ، شهدت الانتهاء من 12 مشروعًا في القطاع الصحي، بتكلفة 1.58 مليار جنيه، وبإجمالي 819 سريرًا.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير عدد من المنشآت الطبية، اليوم السبت، بمحافظة كفر الشيخ، في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها وزير الصحة والسكان، دوريًا على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل وتوافر الخدمات الطبية للمواطنين، وكذلك متابعة موقف العمل بالمشروعات القومية الصحية، والوقوف على أي تحديات أو معوقات وحلها على الفور.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير لفت إلى أنه جارِ العمل بـ 10 مشروعات بتكلفة 2.6 مليار جنيه، بإجمالي 590 سرير، كما تبلغ المشروعات الجاري طرحها 3 مشروعات، بتكلفة 2.35 مليار جنيه وبإجمالي 600 سريرًا.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أشار إلى أن المشروعات القومية بالمحافظة تتضمن مستشفيات (بيلا المركزي، مركز أورام كفر الشيخ، حميات مطوبس، حميات دسوق، حميات كفر الشيخ) والتي تم الانتهاء من تنفيذها واستلامها الابتدائي بنسبة 100%، بالإضافة إلى مشروعات مستشفيات (الرياض، الحامول، صدر كفر الشيخ).

ونوه الوزير إلى أنه جار إعداد مستندات الطرح لمشروعات (كفر الشيخ العام الجديدة، ومركز كلى كفر الشيخ، ومستشفى كفر الشيخ للصحة النفسية وعلاج الإدمان).

ولفت «عبدالغفار» إلى تأكيد الوزير على أن كفر الشيخ واحدة من المحافظات القريبة من الدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن حجم العمل خلال السنوات الماضية يؤهل المحافظة للانتقال إلى مراحل متقدمة في الخدمات الصحية خلال عام 2025 .

وأوضح وزير الصحة أن المنظومة الصحية في محافظة كفر الشيخ تقدم خدماتها لنحو 3.7 مليون نسمة، من خلال 24 مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان وهيئاتها، و280 وحدة رعاية أساسية، بالإضافة إلى مستشفيات القطاع الخاص.

ووجه الوزير الشكر للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، لجهوده المبذولة في النهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة، وحرصه على المتابعة المستمرة للعمل والمشروعات الجارية بالقطاع الصحي، وكذلك جهوده الملموسة في تذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه العمل على أرض الواقع.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور اسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد إبراهيم شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.