بايدن: أمريكا لا تدعم استقلال تايوان لكنها تدعم الوضع القائم

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان، وذلك بعد أن رفض الناخبون التايوانيون تحذيرات الصين بعدم التصويت للحزب الحاكم ومنحوه فترة رئاسية ثالثة.

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة تدعم الوضع القائم عبر مضيق تايوان، والذي ينص على أن تايوان ليست جزءًا من الصين، ولكنها ليست دولة مستقلة أيضًا.

ويأتي تصريح بايدن في أعقاب فوز لاي تشينغ-تي بفترة ولاية ثالثة كرئيس لتايوان، وهو ما يمثل رفضًا صريحًا لتحذيرات الصين من التصويت لصالحه.

وكانت الصين قد نددت بلاي مرارًا وتكرارًا ووصفه بأنه انفصالي خطير. وقالت إن أي تحركات نحو استقلال تايوان رسميًا تعني الحرب.

وتعهد لاي تشينغ-تي بالوقوف في وجه بكين والسعي لإجراء محادثات.

دعم تايوان

وقال بايدن إن الولايات المتحدة "ستستمر في دعم تايوان وتردع أي عدوان ضدها".

وأضاف أن الولايات المتحدة "تلتزم بسياسة واحدة للصين، لكنها تدعم أيضًا الوضع القائم عبر مضيق تايوان".

تؤكد تصريحات بايدن استمرار دعم الولايات المتحدة لتايوان، لكنها تؤكد أيضًا أن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الصين وتايوان، حيث تواصل الصين تهديدها باستخدام القوة إذا أعلنت تايوان استقلالها رسميًا.

ويمكن أن يؤدي فوز لاي تشينغ-تي إلى زيادة التوترات بين الصين وتايوان، حيث قد يسعى إلى تعزيز استقلال تايوان وتطوير قدراتها العسكرية.