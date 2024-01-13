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السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

قرارات من تعليم الجيزة بشأن الامتحانات.. تعرف عليها

اشرف سلومه وكيل وزارة
اشرف سلومه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة
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 تابع اشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس ، بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية ، و سحر مصطفى مدير عام الشؤون التنفيذية ، ومديري المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

واعلن سلومه على عدة قرارات وجاءت كالتالى :

- ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية التي تنظم العملية الامتحانية. 

- عدم السماح بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين. 

-المطالبة من مديرى العموم  بالمرور اليومي على اللجان للتأكد من سير الامتحانات بسلاسة -التواصل الدائم مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية ، والتي تعقد اجتماعات مستمرة لمتابعة جميع المشكلات والأحداث على الفور. 

- ضرورة أن يقوم الموجهون المقيمون بالمدارس بإعداد تقرير يومي مفصل عن سير الامتحانات وتقديمه لمدير الإدارة لتفادي حدوث أي مشاكل خلال العملية الامتحانية. 

-وجوب أن تكون هناك زائرة صحية داخل اللجان ، وأن يتم نقل أي طالب مريض إلى حجرة العزل ومتابعته من قبل الزائرة الصحية داخل اللجنة. 

 -تعقيم اللجان الامتحانية قبل وبعد الامتحان حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب.

- تحديث التابليت الخاص بهم لتسهيل دخولهم إلى المنصة.

- عدم السماح لأي طالب بمغادرة المدرسة إلا بعد انتهاء وقت امتحانه بالكامل ، وفي حالة عدم تمكن الطالب من الدخول إلى المنصة.

وفي سياق آخر  رصدت غرفة العمليات ثلاث حالات تهكير تابليت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  على أنه سيتم فحص الأجهزة المهكرة من قبل مسئولي التطوير وتوثيق ذلك في محضر بالواقعة وإلغاء المادة ، وفي حالة التكرار ، سيتم إلغاء الترم بالكامل ، وعلى مسئولي التطوير مراقبة الأجهزة لمنع التكرار

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