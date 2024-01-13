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السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر على غزة

غزة - العنف ضد الفلسطينيين
غزة - العنف ضد الفلسطينيين
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استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، مساء السبت، جراء تواصل قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، لعدة مناطق في قطاع غزة.


وأفاد مصادر طبية، باستشهاد 20 شخصا جراء تواصل الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة.


كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على المنازل في منطقة معن شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.


وأشارت المصادر الطبية، إلى استشهاد أربعة أشخاص في قصف استهدف منزلا في شارع النفق بمدينة غزة، وأن نحو 20 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.


واستشهد ثلاثة أشخاص وأصيب عدد آخر، في قصف لطائرات الاحتلال على منزل بمنطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى أكثر من 23700 شهيد، إضافة إلى أكثر من 60 ألف جريح، وآلاف المفقودين.

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