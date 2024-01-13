الصين: فوز لاي تشينغ-تي لن يغير مواقفها من تايوان

قال مكتب شؤون تايوان الصيني، اليوم السبت، إن فوز لاي تشينغ-تي مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان في الانتخابات الرئاسية لن يغير مواقف الصين من تايوان.

وأضاف المكتب، في بيان نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن الصين "ستظل تمسك بسياسة إحلال السلام عبر المضيق وتوحيد الوطن الأم".

ورفض المكتب تصريحات لاي تشينغ-تي بشأن سعيه لتعزيز استقلال تايوان، قائلًا إن هذه التصريحات "لا تعكس رغبات الشعب التايواني".

وشدد المكتب على أن الصين "ستواصل العمل مع الشعب التايواني لخلق مستقبل مشرق للمنطقة عبر المضيق".

تؤكد تصريحات مكتب شؤون تايوان الصيني استمرار موقف الصين المتشدد تجاه تايوان، حيث ترفض الاعتراف باستقلال الجزيرة وتؤكد أنها جزء لا يتجزأ من أراضيها.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب فوز لاي تشينغ-تي بفترة ولاية ثالثة كرئيس لتايوان، وهو ما يمثل رفضًا صريحًا لتحذيرات الصين من التصويت لصالحه.

ويمكن أن يؤدي فوز لاي إلى زيادة التوترات بين الصين وتايوان، حيث قد يسعى إلى تعزيز استقلال تايوان وتطوير قدراتها العسكرية.