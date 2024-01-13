الدنمارك تقدم حزمة مساعدات مالية بقيمة 21 مليون دولار لإعمار مدينة ميكولايف الأوكرانية

قالت وزارة المجتمعات والأقاليم وتطوير البنية التحتية الأوكرانية اليوم السبت، إن حكومة الدنمارك وافقت على تقديم حزمة جديدة من المساعدات لدعم جهود إعادة الإعمار في مدينة ميكولايف شرقي البلاد، بقيمة إجمالية تزيد عن 21 مليون دولار أمريكي.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة الأوكرانية حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكراينفورم" اليوم أنه "تمت الموافقة على الحزمة خلال الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية الخاصة، التي ترأسها نائب رئيس الوزراء الأوكراني للترميم ووزير المجتمعات والأقاليم وتطوير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف ووزير التعاون الإنمائي والسياسة المناخية الدنماركي دان يورجنسن".

وأضاف البيان أن الحزمة تتضمن تمويل مشروع إزالة الألغام من الأراضي الزراعية وإنشاء محطات التوليد المشترك للطاقة في ميكولايف، مشيرًا إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في أوكرانيا، سيتم تنفيذ أعمال إعادة الإعمار في مسكن جامعة ميكولايف الزراعية الوطنية".

وأشارت الوكالة إلى أنه في ربيع عام 2023، وضعت الدنمارك منطقة ميكولايف تحت رعايتها، وقد تم إحراز تقدم كبير في جهود إعادة الإعمار منذ ذلك الحين، حيث إن معظم المشاريع إما اكتملت أو يجري تنفيذها بنجاح في هذه المنطقة.