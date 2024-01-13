مصطفى سليم: متوسط سعر الكتاب في معرض الكتاب هذا العام 100 جنيه

قال مصطفى سليم أحد المسئولين بدار العين للنشر والتوزيع: نحن في الثلاث سنوات الأخيرة كدار العين هناك مشكلة كبيرة تواجهنا بسبب تزايد تكاليف الطباعة تبدأ من الورق فسعره كان منذ سنتين في حدود عشرين ألف جنيه أو خمسة وعشرين ألف جنيه زاد في السنة الأخيرة من معرض الكتاب حتى وصل إلى ستين ألف جنيه لكن طن الورق في هذه الدورة وصل في حدود 58 ألف جنيه هدا غير الطباعة، إلى جانب زيادة الإيجارات في المعرض.

وأضاف سليم في تصريحات خاصة للبوابة نيوز: أن كل هذا يؤدي إلى زيادة أسعار الكتب، ونتغلب على ذلك بأننا نبدأ في عمل خصومات للجمهور وهذا يؤثر بشكل كبير على حركة البيع في المعرض، لكن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعتبر من أهم المعارض في العالم والجمهور في مصر يمثل قوة شرائية حتى لو هناك ظروف استثنائية يتواجد في ظل هذه الأزمات.

ودعا سليم دور النشر إلى عمل خصومات بشكل كبير في الدورة المقبلة للمعرض لمواكبة هذا الغلاء والفجوة التي تحدث في الأسعار فالكتاب من ثلاث سنوات أقصى شيء 100 جنيه، لكن في هذه الدورة الكتاب يصل إلى 600 جنيه وليس كل الطبقات واحدة، فالبعض يستطيع شراء الكتاب بهذا السعر والآخر لا يستطيع، وفي هذه الدورة أسعار الكتب تتفاوت وتختلف من دار نشر لأخرى فربما يكون أقل سعر كتاب في هذه الدورة متوسط سيكون 100 جنيه.