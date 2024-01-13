نواب الشيوخ يشدون بالتكليف الرئاسي بحزمة جديدة للحماية الاجتماعية بتحسين الأجور والمعاشات

أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بالتكليف الرئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات وهو يعتبر خطوة من ضمن خطوات مسبقة تمت بتكليف من الرئيس السيسي والذي، يؤكد على حرصه على تبني استراتيجيه اصلاحيه شاملة ، من أجل تحسين اوضاع المعيشية للمواطنين في سبيل الارتقاء بمعيشة المواطن .

وقال النائب وليد التمامي عضومجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن محافظة دمياط، إن هذه الإجراءات من الحزمة الجديدة للحماية الإجتماعية ستكون لها دلالة إيجابية كبيرة على المواطنين، موضحًا أن الإصلاح الهيكلي للأجور والمعاشات من أولويات الرئيس والتزام إنساني تجاه أبناء وطنه.

واضاف التمامي في تصريحات صحفية اليوم بان الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية ستعنل علي تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي لتخفيف الأعباء عن المواطنين وهوما يوضح بأن الدولة المصرية تسير علي الطريق الصحيح ، بجانبين تنموي واصلاحي إنساني ، وهو حق أصيل للمواطن في بلده وفي الجمهوريه الجديدة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي نفس السياق، قال النائب محمد علي ابوحجازي عضولجنة الصناعةبمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بان الاقتصاد الوطني في تعافي ملحوظ ، ويحتاج تكاتف من ابناء الوطن المخلصين من العاملين بالخارج في زيادة تحويلات العملة الصعبة وايضا في الداخل بمراقبة الاسواق الحرة وتشديد متابعة اسعار السلع.

واضاف ابوحجازي في بيان له اليوم ان الإصلاح الهيكلي للأجور والمعاشات من أولويات الرئيس والتزام إنساني تجاة أبناء وطنه وهوماتم منذ الخطوة الأولى منذ تولي الرئيس السيسي وحتي الان وهو حق أصيل للمواطن في بلده وفي الجمهوريه الجديدة .

ولفت عضو صناعة الشيوخ ان العالم يمر بظروف اقتصادية اصعب مما تمربه مصر وعلينا جميعا ان نتحمل حتي تمر هذه الفترة ونقف خلف بلدنا وقيادتنا من أجل ان تصبح مصر في المقدمة والريادة دائما مثل سابق عهدها بسواعد ابناءها المخلصين .